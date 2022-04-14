Tokenomika pro Dao Space (DAOP)
Informace o Dao Space (DAOP)
What is the project about?
Dao Space is a blockchain incubator and launchpad that empowers innovators and project developers through access to funding, community and partnership building, and a full support system to help drive the future of blockchain. The Dao Space platform helps streamline the launch process for new and existing teams looking to make an impact in the crypto scene while providing private and secure opportunities for its community.
What makes your project unique?
Dao Space offers a low risk alternative for traditional retail investors but limiting the allocation amount, meaning projects also gain a larger loyal following but distributing tokens across a wide audience. Dao Space is built to serve retail investors looking to grow their capital but cannot afford to risk large portions of their money.
History of your project.
The Daospace project was first conceived when it published the whitepaper in December 2022. The more technical details of how the Launchpad system will work were published in January 2023. A whitelist pre-sale was held in February 2023, and Launchpad went live in March 2023.
What’s next for your project?
As of now, free NFT minting application has been activated on our website in return for @DAOP token collateral. Next, the Launchpad Platform will be added to run IDOs through the website. Dao Space is considered a complete solution, especially in crowdfunding, community building, and blockchain marketing. It has all the resources and technology one would expect.
What can your token be used for?
Featuring a launchpad with a tiered allocation mechanism, Dao Space enables $DAOP holders to reedem their tokens and earn while gaining access to quality, procured blockchain through private sales and initial offerings. Investors can trade $DAOP tokens for free with NFT, thus gaining the right to higher purchases from IDOs.
Dao Space (DAOP): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Dao Space (DAOP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Dao Space (DAOP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Dao Space (DAOP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DAOP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DAOP, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DAOP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDAOP!
Předpověď ceny DAOP
Chcete vědět, kam může DAOP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen DAOP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.