Tokenomika pro DANCE MEMECOIN (DANCE)
Informace o DANCE MEMECOIN (DANCE)
WELCOME to the PARTY! $DANCE is the CURRENCY of FUN and ENTERTAINMENT. DANCE is UNIVERSAL.
Put on your shutter glasses, dance, and let's have fun and earn when others have fun. DANCE MEMECOIN is the next BIG thing in CRYPTO on the SOLANA BLOCKCHAIN.
DANCE MEMECOIN plans to build CLUB 69 in the METAVERSE where you can be NAUGHTY or NICE with your VR HEADSET (development starts at $1 Billion market cap).
DANCE MEMECOIN is building the BIGGEST & COOLEST MEME MERCH & MUSIC that gives back to the COMMUNITY [ buy merch + play music = charity ]. MEME MUSIC is NOW AVAILABLE on all SOCIAL MEDIA + DIGITAL PLATFORMS [ 80+ TRACKS ].
DANCE MEMECOIN has 8 BILLION tokens ONE FOR EVERYONE with no TAXES and 10% of TOTAL SUPPLY is in the PARTY POT (the wealthy witch manages the party pot)
THE PARTY POT turns $DANCE into $USD to build a GROWTH FUND for more SUCCESS in both BULL or BEAR markets.
$DANCE is the life of the PARTY and CURRENCY in our ECOSYSTEM driving UTILITY, ADOPTION and HIGH VOLUME.
Let's shape the FUTURE of DANCE, FUN, CONNECTION & ENTERTAINMENT TOGETHER.
DANCE MEMECOIN (DANCE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro DANCE MEMECOIN (DANCE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika DANCE MEMECOIN (DANCE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro DANCE MEMECOIN (DANCE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů DANCE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu DANCE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro DANCE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuDANCE!
