Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Dnešní aktuální cena Danaher xStock je 210.02 USD. Sledujte aktualizace cen DHRX v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DHRX.

Více informací o DHRX

Informace o ceně DHRX

Co je to DHRX

Bílá kniha pro DHRX

Oficiální webové stránky DHRX

Tokenomika pro DHRX

Předpověď cen DHRX

Logo Danaher xStock

Danaher xStock Cena (DHRX)

Aktuální cena 1 DHRX na USD

$209.81
$209.81$209.81
-2.20%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Danaher xStock (DHRX)
Informace o ceně Danaher xStock (DHRX) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.09%

-2.26%

-6.72%

-6.72%

Cena Danaher xStock (DHRX) v reálném čase je $210.02. Za posledních 24 hodin se DHRX obchodoval v rozmezí od minima $ 209.8 do maxima $ 217.07, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DHRX v historii je $ 230.48, zatímco nejnižší cena v historii je $ 180.2.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DHRX se za poslední hodinu změnila o +0.09%, za 24 hodin o -2.26% a za posledních 7 dní o -6.72%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Danaher xStock (DHRX)

--
----

Aktuální tržní kapitalizace Danaher xStock je $ 186.09K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DHRX je 886.09, přičemž celková zásoba je 22714.950734914. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 4.77M.

Historie cen v USD pro Danaher xStock (DHRX)

Během dnešního dne byla změna ceny Danaher xStock na USD  $ -4.8748090722178.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Danaher xStock na USD  $ -1.8406992880.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Danaher xStock na USD  $ +4.6424080920.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Danaher xStock na USD  $ +9.92231060041307.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -4.8748090722178-2.26%
30 dní$ -1.8406992880-0.87%
60 dní$ +4.6424080920+2.21%
90 dní$ +9.92231060041307+4.96%

Co je Danaher xStock (DHRX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Danaher xStock (DHRX)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Danaher xStock (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Danaher xStock (DHRX) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Danaher xStock (DHRX) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Danaher xStock.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Danaher xStock!

DHRX na místní měny

Tokenomika pro Danaher xStock (DHRX)

Pochopení tokenomiky Danaher xStock (DHRX) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DHRX hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Danaher xStock (DHRX)

Jakou hodnotu má dnes Danaher xStock (DHRX)?
Aktuální cena DHRX v USD je 210.02 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DHRX v USD?
Aktuální cena DHRX v USD je $ 210.02. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Danaher xStock?
Tržní kapitalizace DHRX je $ 186.09K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DHRX v oběhu?
Objem DHRX v oběhu je 886.09 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DHRX?
DHRX dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 230.48 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DHRX?
DHRX dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 180.2 USD.
Jaký je objem obchodování DHRX?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DHRX je -- USD.
Dosáhne DHRX letos vyšší ceny?
DHRX může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDHRX, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Danaher xStock (DHRX)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

