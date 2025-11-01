BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Dagknight Dog je 0.00006367 USD. Sledujte aktualizace cen DOGK v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DOGK.

Více informací o DOGK

Informace o ceně DOGK

Co je to DOGK

Oficiální webové stránky DOGK

Tokenomika pro DOGK

Předpověď cen DOGK

Logo Dagknight Dog

Dagknight Dog Cena (DOGK)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DOGK na USD

-1.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
Graf aktuální ceny Dagknight Dog (DOGK)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:29:44 (UTC+8)

Informace o ceně Dagknight Dog (DOGK) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

+0.08%

-1.38%

-15.75%

-15.75%

Cena Dagknight Dog (DOGK) v reálném čase je $0.00006367. Za posledních 24 hodin se DOGK obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00006357 do maxima $ 0.00006457, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DOGK v historii je $ 0.00259503, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00004126.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DOGK se za poslední hodinu změnila o +0.08%, za 24 hodin o -1.38% a za posledních 7 dní o -15.75%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Dagknight Dog (DOGK)

Aktuální tržní kapitalizace Dagknight Dog je $ 144.40K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DOGK je 2.27B, přičemž celková zásoba je 2267821956.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 144.40K.

Historie cen v USD pro Dagknight Dog (DOGK)

Během dnešního dne byla změna ceny Dagknight Dog na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Dagknight Dog na USD  $ -0.0000244437.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Dagknight Dog na USD  $ -0.0000351971.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Dagknight Dog na USD  $ -0.0000969715256131502.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.38%
30 dní$ -0.0000244437-38.39%
60 dní$ -0.0000351971-55.28%
90 dní$ -0.0000969715256131502-60.36%

Co je Dagknight Dog (DOGK)

Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain

DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex!

Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins!

Who is Dogk

Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Dagknight Dog (DOGK)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Dagknight Dog (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Dagknight Dog (DOGK) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Dagknight Dog (DOGK) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Dagknight Dog.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Dagknight Dog!

DOGK na místní měny

Tokenomika pro Dagknight Dog (DOGK)

Pochopení tokenomiky Dagknight Dog (DOGK) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DOGK hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Dagknight Dog (DOGK)

Jakou hodnotu má dnes Dagknight Dog (DOGK)?
Aktuální cena DOGK v USD je 0.00006367 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DOGK v USD?
Aktuální cena DOGK v USD je $ 0.00006367. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Dagknight Dog?
Tržní kapitalizace DOGK je $ 144.40K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DOGK v oběhu?
Objem DOGK v oběhu je 2.27B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DOGK?
DOGK dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00259503 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DOGK?
DOGK dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00004126 USD.
Jaký je objem obchodování DOGK?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DOGK je -- USD.
Dosáhne DOGK letos vyšší ceny?
DOGK může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDOGK, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:29:44 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Dagknight Dog (DOGK)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

