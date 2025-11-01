BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena DACHU THE CHEF je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DACHU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DACHU.Dnešní aktuální cena DACHU THE CHEF je 0 USD. Sledujte aktualizace cen DACHU v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend DACHU.

Více informací o DACHU

Informace o ceně DACHU

Co je to DACHU

Oficiální webové stránky DACHU

Tokenomika pro DACHU

Předpověď cen DACHU

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo DACHU THE CHEF

DACHU THE CHEF Cena (DACHU)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 DACHU na USD

$0.00042199
$0.00042199$0.00042199
-1.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny DACHU THE CHEF (DACHU)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:50:12 (UTC+8)

Informace o ceně DACHU THE CHEF (DACHU) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0029699
$ 0.0029699$ 0.0029699

$ 0
$ 0$ 0

+0.15%

-1.23%

-22.53%

-22.53%

Cena DACHU THE CHEF (DACHU) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se DACHU obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena DACHU v historii je $ 0.0029699, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena DACHU se za poslední hodinu změnila o +0.15%, za 24 hodin o -1.23% a za posledních 7 dní o -22.53%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu DACHU THE CHEF (DACHU)

$ 403.00K
$ 403.00K$ 403.00K

--
----

$ 403.00K
$ 403.00K$ 403.00K

955.00M
955.00M 955.00M

954,998,997.0736979
954,998,997.0736979 954,998,997.0736979

Aktuální tržní kapitalizace DACHU THE CHEF je $ 403.00K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu DACHU je 955.00M, přičemž celková zásoba je 954998997.0736979. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 403.00K.

Historie cen v USD pro DACHU THE CHEF (DACHU)

Během dnešního dne byla změna ceny DACHU THE CHEF na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny DACHU THE CHEF na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny DACHU THE CHEF na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny DACHU THE CHEF na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.23%
30 dní$ 0-67.86%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je DACHU THE CHEF (DACHU)

$DACHU / DACHU THE CHEF $DACHU is a Chinese chef operating in the trenches—a humorous figure who resonates with traders. The focus is on creating value and ensuring all participants benefit.

This project is unique in featuring an official referral link from OKX, utilizing a flywheel mechanism to reward the community.

On Boop, while Pancake Swap OG used to be called DACHU, coincidence? Think not.

Project Flywheel:

  • Creator rewards from Boop are allocated to benefit the community (as announced on X).

  • Commissions kickback from community trading on OKX support token buybacks and airdrop rewards.

  • The Temple of the Moon on Boop provides rewards to all holders upon achieving specific market cap milestones.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj DACHU THE CHEF (DACHU)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny DACHU THE CHEF (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít DACHU THE CHEF (DACHU) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva DACHU THE CHEF (DACHU) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro DACHU THE CHEF.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny DACHU THE CHEF!

DACHU na místní měny

Tokenomika pro DACHU THE CHEF (DACHU)

Pochopení tokenomiky DACHU THE CHEF (DACHU) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu DACHU hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně DACHU THE CHEF (DACHU)

Jakou hodnotu má dnes DACHU THE CHEF (DACHU)?
Aktuální cena DACHU v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena DACHU v USD?
Aktuální cena DACHU v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace DACHU THE CHEF?
Tržní kapitalizace DACHU je $ 403.00K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem DACHU v oběhu?
Objem DACHU v oběhu je 955.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) DACHU?
DACHU dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.0029699 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) DACHU?
DACHU dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování DACHU?
Aktuální 24hodinový objem obchodování DACHU je -- USD.
Dosáhne DACHU letos vyšší ceny?
DACHU může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenDACHU, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:50:12 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se DACHU THE CHEF (DACHU)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,220.83
$110,220.83$110,220.83

0.00%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.24
$3,875.24$3,875.24

+0.37%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02357
$0.02357$0.02357

-26.75%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.41
$186.41$186.41

-0.93%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,875.24
$3,875.24$3,875.24

+0.37%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,220.83
$110,220.83$110,220.83

0.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.41
$186.41$186.41

-0.93%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5098
$2.5098$2.5098

-0.56%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,086.59
$1,086.59$1,086.59

+0.20%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.25550
$1.25550$1.25550

+6,177.50%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.25550
$1.25550$1.25550

+6,177.50%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000378
$0.000378$0.000378

+89.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0033289
$0.0033289$0.0033289

+69.66%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.827
$19.827$19.827

+54.12%