Tokenomika pro CT100 INDEX (CT100)
Informace o CT100 INDEX (CT100)
a compilation of the "100 most influential" accounts on CT. chosen by A.I. & a retardio
CT100INDEX is a degen parody of the “Forbes 100,” showcasing the 100 most influential Crypto Twitter accounts of 2024. At the heart of this project is the $CT100 memecoin – a playful answer to the question, how much are these 100 influencers actually worth? We’ve also created 100 unique “membership cards” that people can mint, each representing one of these top influencers, with attributes and an overall score, like collectible sports cards. Our tagline says it all: means nothing, worth nothing, probably nothing. But we’re betting that CT influencers, degens, and collectors will appreciate the joke and join in for the fun.
CT100 INDEX (CT100): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CT100 INDEX (CT100), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika CT100 INDEX (CT100): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro CT100 INDEX (CT100) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CT100, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CT100, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CT100 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCT100!
Předpověď ceny CT100
Chcete vědět, kam může CT100 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CT100 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.