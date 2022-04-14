Tokenomika pro Cryptopolis (CPO)

Tokenomika pro Cryptopolis (CPO)

Zjistěte klíčové informace o Cryptopolis (CPO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Cryptopolis (CPO)

Cryptopolis is an NFT based game where you can collect, earn, win and display your NFTs while playing and socializing with your friends. Play your way up the Cryptopolis to unlock bigger, more luxurious and more customizable apartments! Display your rare NFT items and brag to your friends! Use $CPO to buy and sell NFT rooms, interior, pets and clothes as a single item or as a bundle at the Cryptopolis marketplace and become the wealthiest Cryptopian! Climb your way up the Cryptopolis tower by doing mini games and performing tasks and achievements. Can you reach the top floor?

Oficiální webové stránky:
https://cryptopolisgame.com/

Cryptopolis (CPO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cryptopolis (CPO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.46K
Celkový objem:
$ 1.46B
Objem v oběhu:
$ 71.65M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 29.80K
Historické maximum:
$ 0.67667
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Cryptopolis (CPO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cryptopolis (CPO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CPO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CPO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CPO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCPO!

Předpověď ceny CPO

Chcete vědět, kam může CPO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CPO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

