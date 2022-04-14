Tokenomika pro Crypto Strategic Reserve (CSR)

Zjistěte klíčové informace o Crypto Strategic Reserve (CSR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Crypto Strategic Reserve (CSR)

The Crypto Strategic Reserve $CSR is a memecoin behind the news of President Donald Trump announcing that the United States will be creating a Crypto Strategic Reserve.

@realDonaldTrump

"A U.S. Crypto Reserve will elevate this critical industry after years of corrupt attacks by the Biden Administration, which is why my Executive Order on Digital Assets directed the Presidential Working Group to move forward on a Crypto Strategic Reserve that includes XRP, SOL, and ADA. I will make sure the U.S. is the Crypto Capital of the World. We are MAKING AMERICA GREAT AGAIN!"

The President later added a more to the message:

"And, obviously, BTC and ETH, as other valuable Cryptocurrencies, will be the heart of the Reserve. I also love Bitcoin and Ethereum!"

Oficiální webové stránky:
https://cryptostrategicreservesolana.com

Crypto Strategic Reserve (CSR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Crypto Strategic Reserve (CSR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 668.41K
Celkový objem:
$ 998.01M
Objem v oběhu:
$ 998.01M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 668.41K
Historické maximum:
$ 0.00124165
Historické minimum:
$ 0.00001135
Aktuální cena:
$ 0.00067031
Tokenomika Crypto Strategic Reserve (CSR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Crypto Strategic Reserve (CSR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CSR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CSR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CSR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCSR!

Předpověď ceny CSR

Chcete vědět, kam může CSR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CSR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.