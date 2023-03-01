Tokenomika pro Crypto SDG (SDG)
Informace o Crypto SDG (SDG)
What is the project about? The Sustainable Development Goals (SDG) is a platform that enables buying and selling shares with a focus on achieving sustainable development goals. The project aims to support comprehensive technological, environmental, social, and economic measures that lead to the achievement of these goals.
What makes your project unique? SDG is unique in its approach to combining sustainable development with a platform for buying and selling shares. The project is committed to promoting the Sustainable Development Goals set by the United Nations and contributing to their achievement.
History of your project The project was created to attract people to support many different social projects all around the world.
What’s next for your project? We aims to attract attention of people to global social projects
What can your token be used for? SDG token can be used to support most popular projects.
Crypto SDG (SDG): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Crypto SDG (SDG), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Crypto SDG (SDG): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Crypto SDG (SDG) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SDG, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SDG, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SDG rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSDG!
Předpověď ceny SDG
Chcete vědět, kam může SDG zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen SDG kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.