BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena crypto is a joke je 0 USD. Sledujte aktualizace cen JOKECOIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JOKECOIN.Dnešní aktuální cena crypto is a joke je 0 USD. Sledujte aktualizace cen JOKECOIN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend JOKECOIN.

Více informací o JOKECOIN

Informace o ceně JOKECOIN

Co je to JOKECOIN

Oficiální webové stránky JOKECOIN

Tokenomika pro JOKECOIN

Předpověď cen JOKECOIN

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo crypto is a joke

crypto is a joke Cena (JOKECOIN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 JOKECOIN na USD

--
----
-1.70%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny crypto is a joke (JOKECOIN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:38:21 (UTC+8)

Informace o ceně crypto is a joke (JOKECOIN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.75%

-2.22%

-2.22%

Cena crypto is a joke (JOKECOIN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se JOKECOIN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena JOKECOIN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena JOKECOIN se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -1.75% a za posledních 7 dní o -2.22%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu crypto is a joke (JOKECOIN)

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

--
----

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

998.52M
998.52M 998.52M

998,524,602.329733
998,524,602.329733 998,524,602.329733

Aktuální tržní kapitalizace crypto is a joke je $ 9.18K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu JOKECOIN je 998.52M, přičemž celková zásoba je 998524602.329733. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.18K.

Historie cen v USD pro crypto is a joke (JOKECOIN)

Během dnešního dne byla změna ceny crypto is a joke na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny crypto is a joke na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny crypto is a joke na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny crypto is a joke na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.75%
30 dní$ 0-55.14%
60 dní$ 0-65.81%
90 dní$ 0--

Co je crypto is a joke (JOKECOIN)

jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj crypto is a joke (JOKECOIN)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny crypto is a joke (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít crypto is a joke (JOKECOIN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva crypto is a joke (JOKECOIN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro crypto is a joke.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny crypto is a joke!

JOKECOIN na místní měny

Tokenomika pro crypto is a joke (JOKECOIN)

Pochopení tokenomiky crypto is a joke (JOKECOIN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu JOKECOIN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně crypto is a joke (JOKECOIN)

Jakou hodnotu má dnes crypto is a joke (JOKECOIN)?
Aktuální cena JOKECOIN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena JOKECOIN v USD?
Aktuální cena JOKECOIN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace crypto is a joke?
Tržní kapitalizace JOKECOIN je $ 9.18K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem JOKECOIN v oběhu?
Objem JOKECOIN v oběhu je 998.52M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) JOKECOIN?
JOKECOIN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) JOKECOIN?
JOKECOIN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování JOKECOIN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování JOKECOIN je -- USD.
Dosáhne JOKECOIN letos vyšší ceny?
JOKECOIN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenJOKECOIN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:38:21 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se crypto is a joke (JOKECOIN)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,008.66
$110,008.66$110,008.66

-0.19%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.62
$3,870.62$3,870.62

+0.25%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02430
$0.02430$0.02430

-24.48%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.74
$185.74$185.74

-1.28%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,870.62
$3,870.62$3,870.62

+0.25%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,008.66
$110,008.66$110,008.66

-0.19%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.74
$185.74$185.74

-1.28%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5021
$2.5021$2.5021

-0.86%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.09321
$0.09321$0.09321

+86.42%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.01942
$0.01942$0.01942

-2.90%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo Nubila Network

Nubila Network

NB

$0.08266
$0.08266$0.08266

+726.60%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00698
$0.00698$0.00698

+481.66%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0054950
$0.0054950$0.0054950

+180.07%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000339
$0.000339$0.000339

+69.50%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000820
$0.0000820$0.0000820

+64.00%