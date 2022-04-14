Tokenomika pro cryptain (CRY)

Zjistěte klíčové informace o cryptain (CRY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o cryptain (CRY)

CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain.

How it works:

  1. Buy CRYPTAIN tokens
  2. Stake your tokens
  3. Vote on tokens as investments
  4. AI agent trades based on community votes

The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis

  • Monitors new token launches
  • Analyzes price movements
  • Tracks liquidity changes
  • Identifies trading opportunities

Community Engagement

  • Posts regular market updates
  • Shares investment insights
  • Responds to market events
  • Announces trading decisions

Data Collection

  • Monitors social sentiment
  • Tracks trending tokens
  • Analyzes market narratives
  • Gathers community feedback

Decision Making

  • Combines multiple data sources:
  • Technical analysis
  • Social sentiment
  • Community votes
  • On-chain metrics

Oficiální webové stránky:
https://cryptain.xyz
Bílá kniha:
https://docs.cryptain.xyz

cryptain (CRY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro cryptain (CRY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 7.83K
$ 7.83K$ 7.83K
Celkový objem:
$ 998.76M
$ 998.76M$ 998.76M
Objem v oběhu:
$ 998.76M
$ 998.76M$ 998.76M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.83K
$ 7.83K$ 7.83K
Historické maximum:
$ 0.00147619
$ 0.00147619$ 0.00147619
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika cryptain (CRY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro cryptain (CRY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CRY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CRY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CRY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCRY!

Předpověď ceny CRY

Chcete vědět, kam může CRY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CRY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.