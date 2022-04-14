Tokenomika pro cryptain (CRY)
Informace o cryptain (CRY)
CRYPTAIN is an AI-powered crypto hedge fund and terminal that combines blockchain analysis, social media analysis and community voting with artificial intelligence to make trading decisions on the Solana blockchain.
How it works:
- Buy CRYPTAIN tokens
- Stake your tokens
- Vote on tokens as investments
- AI agent trades based on community votes
The AI agent operates on X/Twitter with multiple functions: Market Analysis
- Monitors new token launches
- Analyzes price movements
- Tracks liquidity changes
- Identifies trading opportunities
Community Engagement
- Posts regular market updates
- Shares investment insights
- Responds to market events
- Announces trading decisions
Data Collection
- Monitors social sentiment
- Tracks trending tokens
- Analyzes market narratives
- Gathers community feedback
Decision Making
- Combines multiple data sources:
- Technical analysis
- Social sentiment
- Community votes
- On-chain metrics
cryptain (CRY): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro cryptain (CRY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika cryptain (CRY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro cryptain (CRY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CRY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CRY, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CRY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCRY!
Předpověď ceny CRY
Chcete vědět, kam může CRY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CRY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.