Zjistěte klíčové informace o Crestal Nation (NATION), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Crestal Nation (NATION)

Nation is a platform for creating autonomous AI agents that act as freelancers, tokenized, revenue-generating workers that users can launch, own, and monetize with no coding skills. These agents can offer real services (e.g. scheduling, outreach, analysis) and operate 24/7 as independent economic actors. Nation enables a new form of digital labor where anyone can participate in the AI economy not just as a user, but as an owner.

Oficiální webové stránky:
https://www.crestal.network/
Bílá kniha:
https://docs.crestal.network/nation/litepaper

Crestal Nation (NATION): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Crestal Nation (NATION), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.49M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 3.13B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 11.15M
Historické maximum:
$ 0.00161869
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00112086
Tokenomika Crestal Nation (NATION): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Crestal Nation (NATION) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů NATION, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu NATION, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro NATION rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuNATION!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.