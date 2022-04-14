Tokenomika pro CRE8 (CRE8)
CRE8 Finance is a next-generation Web3 platform designed to tokenize Real World Services (RWS) – bringing freelance gigs, consulting, creative work, and other service offerings onto the blockchain. In the same way that Real World Assets (RWA) tokenization brings physical assets on-chain, RWS tokenization brings what you do on-chain. CRE8’s mission is to empower service-based industries through secure, scalable tokenization, unlocking liquidity and global reach for service providers by turning their time and skills into digital assets. The core belief at CRE8 is that the future of work is decentralized and on-chain, enabling trustless transactions, instant payments, and borderless access to opportunities.
Tokenomika CRE8 (CRE8): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro CRE8 (CRE8) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CRE8, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CRE8, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
