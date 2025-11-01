BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Crazzers AI je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CRAZZERS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CRAZZERS.

Crazzers AI Cena (CRAZZERS)

Zalistování zrušeno

Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací.
Graf aktuální ceny Crazzers AI (CRAZZERS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:38:01 (UTC+8)

Informace o ceně Crazzers AI (CRAZZERS) (USD)

Cena Crazzers AI (CRAZZERS) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CRAZZERS obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CRAZZERS v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CRAZZERS se za poslední hodinu změnila o +0.66%, za 24 hodin o +26.99% a za posledních 7 dní o +24.17%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Crazzers AI (CRAZZERS)

Aktuální tržní kapitalizace Crazzers AI je $ 72.76K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CRAZZERS je 394.23M, přičemž celková zásoba je 1000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 184.56K.

Historie cen v USD pro Crazzers AI (CRAZZERS)

Během dnešního dne byla změna ceny Crazzers AI na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Crazzers AI na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Crazzers AI na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Crazzers AI na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+26.99%
30 dní$ 0+17.60%
60 dní$ 0+100.60%
90 dní$ 0--

Co je Crazzers AI (CRAZZERS)

Crazzers is a decentralized AI dating platform where users can fully customize characters personality, appearance, and more. Bring your ideal AI companion to life with real-time voice, chat, and video conversations. Whether for fun, connection, or creativity, Crazzers puts you in control of your AI dating experience like never before. It only takes Few minutes to setup your own custom character without any hustle.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Crazzers AI (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Crazzers AI (CRAZZERS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Crazzers AI (CRAZZERS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Crazzers AI.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Crazzers AI!

Pochopení tokenomiky Crazzers AI (CRAZZERS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CRAZZERS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Crazzers AI (CRAZZERS)

Jakou hodnotu má dnes Crazzers AI (CRAZZERS)?
Aktuální cena CRAZZERS v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CRAZZERS v USD?
Aktuální cena CRAZZERS v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Crazzers AI?
Tržní kapitalizace CRAZZERS je $ 72.76K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CRAZZERS v oběhu?
Objem CRAZZERS v oběhu je 394.23M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CRAZZERS?
CRAZZERS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CRAZZERS?
CRAZZERS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CRAZZERS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CRAZZERS je -- USD.
Dosáhne CRAZZERS letos vyšší ceny?
CRAZZERS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCRAZZERS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:38:01 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Crazzers AI (CRAZZERS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

