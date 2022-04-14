Tokenomika pro Crappy Bird CTO (CRAPPY)

Zjistěte klíčové informace o Crappy Bird CTO (CRAPPY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Crappy Bird CTO (CRAPPY)

Crappy is the next evolution in meme coins—think of it as Meme Coins 2.0.

It checks all the boxes of a future OG Base coin, styled as the nonconformist "pigeon cousin" of Pepe and Matt Furie's boy's club crew. But Crappy doesn’t stop there—it changes the game with the first ever fully on-chain 'crash' betting game. Degen trench lords can wager their $Crappy tokens and take a wild ride with the pigeon for a shot at 100x gains.

Crappy Bird's vision is to make onboarding mainstream gamers on the Base network, in a fun and relatable manner.

https://www.crappybird.wtf/

Crappy Bird CTO (CRAPPY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Crappy Bird CTO (CRAPPY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M
Celkový objem:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
Objem v oběhu:
$ 1.20B
$ 1.20B$ 1.20B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M
Historické maximum:
$ 0.00472065
$ 0.00472065$ 0.00472065
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00351555
$ 0.00351555$ 0.00351555

Tokenomika Crappy Bird CTO (CRAPPY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Crappy Bird CTO (CRAPPY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CRAPPY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CRAPPY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CRAPPY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCRAPPY!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.