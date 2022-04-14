Tokenomika pro CPA by Virtuals (CPA)

Tokenomika pro CPA by Virtuals (CPA)

Zjistěte klíčové informace o CPA by Virtuals (CPA), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o CPA by Virtuals (CPA)

$CPA is the world's first AI-powered on-chain tax agent, designed to simplify the complex world of blockchain taxes. Powered by cutting-edge AI and real-time blockchain data, $CPA automatically calculates your tax liabilities, tracks your crypto income, and generates detailed reports, so you can stay compliant with ease.

Simplify Your Crypto Taxes

CPA leverages advanced AI models and encryption technology to revolutionize how crypto taxes are handled.

Oficiální webové stránky:
https://www.agentcpa.ai/

CPA by Virtuals (CPA): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CPA by Virtuals (CPA), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 409.10K
$ 409.10K$ 409.10K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 763.72M
$ 763.72M$ 763.72M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 535.67K
$ 535.67K$ 535.67K
Historické maximum:
$ 0.00766071
$ 0.00766071$ 0.00766071
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00053567
$ 0.00053567$ 0.00053567

Tokenomika CPA by Virtuals (CPA): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CPA by Virtuals (CPA) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CPA, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CPA, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CPA rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCPA!

Předpověď ceny CPA

Chcete vědět, kam může CPA zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CPA kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.