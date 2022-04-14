Tokenomika pro Cow Patty Bingo (MOO)

Tokenomika pro Cow Patty Bingo (MOO)

Zjistěte klíčové informace o Cow Patty Bingo (MOO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Cow Patty Bingo (MOO)

Moo Patty is an AI-generated, live-streamed meme utility game on Solana where players bet on where a cow will “drop” on a bingo board. Inspired by the classic “cow patty bingo,” Moo Patty brings a new level of humor and entertainment to the crypto space. The game is powered by the MooBot, which allows users to place bets using $MOO tokens, adding a unique twist to meme gaming. With zero tax, a deflationary token model, and real-time action, Moo Patty combines meme culture and AI-driven utility in a way that’s both amusing and engaging for the community.

Oficiální webové stránky:
https://moopattybingo.com/

Cow Patty Bingo (MOO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cow Patty Bingo (MOO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 6.24K
$ 6.24K
Celkový objem:
$ 899.30M
$ 899.30M
Objem v oběhu:
$ 899.30M
$ 899.30M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.24K
$ 6.24K
Historické maximum:
$ 0.00214171
$ 0.00214171
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Cow Patty Bingo (MOO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cow Patty Bingo (MOO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů MOO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu MOO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro MOO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuMOO!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

