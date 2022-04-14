Tokenomika pro Corporate Audit AI (AUDIT)

Zjistěte klíčové informace o Corporate Audit AI (AUDIT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Corporate Audit AI (AUDIT)

analysts at hedge funds and asset managers earn six figures a year meticulously reviewing sec filings and earnings calls to inform investment decisions. we’re flipping that model with our multi-agent ai system, analyzing audio and text data to gauge sentiment, detect discrepancies, and benchmark companies. after each audit, our ai agents tweet insights, offering real-time updates. our ultimate goal? building an ai-powered etf that transforms investment intelligence and empowers smarter, data-driven portfolios.

Oficiální webové stránky:
https://corporateauditai.com/

Corporate Audit AI (AUDIT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Corporate Audit AI (AUDIT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 36.62K
Celkový objem:
$ 998.89M
Objem v oběhu:
$ 998.89M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 36.62K
Historické maximum:
$ 0.03545965
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Corporate Audit AI (AUDIT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Corporate Audit AI (AUDIT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AUDIT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AUDIT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AUDIT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAUDIT!

Předpověď ceny AUDIT

Chcete vědět, kam může AUDIT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AUDIT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

