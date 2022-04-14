Tokenomika pro Core Blockchain (XCB)
Informace o Core Blockchain (XCB)
Core Blockchain is a Layer-1 PoW Blockchain that provides decentralized, secure, and scalable real-world solutions that impact not only the blockchain's end users but also the real-world environment around them. Core Blockchain’s innovative RWA-centric approach and DePIN solutions connect blockchain and decentralized technology with real assets, people, and infrastructures with the goal of regaining autonomy for users and rebuilding outdated systems.
Tokenomika Core Blockchain (XCB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Core Blockchain (XCB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů XCB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu XCB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
