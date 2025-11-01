BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Compliant Naira je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CNGN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CNGN.Dnešní aktuální cena Compliant Naira je 0 USD. Sledujte aktualizace cen CNGN v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CNGN.

Více informací o CNGN

Informace o ceně CNGN

Co je to CNGN

Bílá kniha pro CNGN

Oficiální webové stránky CNGN

Tokenomika pro CNGN

Předpověď cen CNGN

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Compliant Naira

Compliant Naira Cena (CNGN)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CNGN na USD

$0.00068813
$0.00068813$0.00068813
0.00%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Compliant Naira (CNGN)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:52:52 (UTC+8)

Informace o ceně Compliant Naira (CNGN) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

+0.03%

+1.86%

+1.86%

Cena Compliant Naira (CNGN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CNGN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CNGN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CNGN se za poslední hodinu změnila o +0.00%, za 24 hodin o +0.03% a za posledních 7 dní o +1.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Compliant Naira (CNGN)

$ 449.49K
$ 449.49K$ 449.49K

--
----

$ 449.49K
$ 449.49K$ 449.49K

653.20M
653.20M 653.20M

653,203,572.9949999
653,203,572.9949999 653,203,572.9949999

Aktuální tržní kapitalizace Compliant Naira je $ 449.49K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CNGN je 653.20M, přičemž celková zásoba je 653203572.9949999. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 449.49K.

Historie cen v USD pro Compliant Naira (CNGN)

Během dnešního dne byla změna ceny Compliant Naira na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Compliant Naira na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Compliant Naira na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Compliant Naira na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.03%
30 dní$ 0+0.14%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je Compliant Naira (CNGN)

Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.

The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.

More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Compliant Naira (CNGN)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Compliant Naira (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Compliant Naira (CNGN) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Compliant Naira (CNGN) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Compliant Naira.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Compliant Naira!

CNGN na místní měny

Tokenomika pro Compliant Naira (CNGN)

Pochopení tokenomiky Compliant Naira (CNGN) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CNGN hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Compliant Naira (CNGN)

Jakou hodnotu má dnes Compliant Naira (CNGN)?
Aktuální cena CNGN v USD je 0 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CNGN v USD?
Aktuální cena CNGN v USD je $ 0. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Compliant Naira?
Tržní kapitalizace CNGN je $ 449.49K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CNGN v oběhu?
Objem CNGN v oběhu je 653.20M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CNGN?
CNGN dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CNGN?
CNGN dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0 USD.
Jaký je objem obchodování CNGN?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CNGN je -- USD.
Dosáhne CNGN letos vyšší ceny?
CNGN může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCNGN, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:52:52 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Compliant Naira (CNGN)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,993.64
$109,993.64$109,993.64

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.47
$3,876.47$3,876.47

+0.40%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02448
$0.02448$0.02448

-23.92%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.08
$186.08$186.08

-1.10%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,876.47
$3,876.47$3,876.47

+0.40%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,993.64
$109,993.64$109,993.64

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.08
$186.08$186.08

-1.10%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5031
$2.5031$2.5031

-0.82%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,088.60
$1,088.60$1,088.60

+0.39%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.08718
$0.08718$0.08718

+74.36%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.17160
$0.17160$0.17160

+758.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.17160
$0.17160$0.17160

+758.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0048972
$0.0048972$0.0048972

+149.60%

Logo AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.00250
$0.00250$0.00250

+108.33%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000838
$0.0000838$0.0000838

+67.60%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$20.022
$20.022$20.022

+55.64%