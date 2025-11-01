Compliant Naira Cena (CNGN)
+0.00%
+0.03%
+1.86%
+1.86%
Cena Compliant Naira (CNGN) v reálném čase je --. Za posledních 24 hodin se CNGN obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CNGN v historii je $ 0, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CNGN se za poslední hodinu změnila o +0.00%, za 24 hodin o +0.03% a za posledních 7 dní o +1.86%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Compliant Naira je $ 449.49K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CNGN je 653.20M, přičemž celková zásoba je 653203572.9949999. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 449.49K.
Během dnešního dne byla změna ceny Compliant Naira na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Compliant Naira na USD $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Compliant Naira na USD $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Compliant Naira na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|+0.03%
|30 dní
|$ 0
|+0.14%
|60 dní
|$ 0
|--
|90 dní
|$ 0
|--
Introducing the cNGN: Compliant Naira-backed stablecoin.
The cNGN ushers in a new era of financial fluidity, bridging the Nigerian Naira with the global market through blockchain technology. Backed 1:1 by Naira reserves held in designated commercial banks, the cNGN Stablecoin transforms the Naira into a dynamic tool for worldwide remittances, commerce, trade and investment.
More than just a currency, cNGN shortens settlement times, enabling payments that traverse the globe swiftly, mirroring the speed of a text message and at a fraction of the cost. This breakthrough paves the way for instantaneous financial transactions, seamlessly connecting Nigeria’s vibrant economy with international markets and offering unprecedented efficiency in both domestic and global financial interactions.
