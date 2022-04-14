Tokenomika pro Coinshift USDC (CSUSDC)

Tokenomika pro Coinshift USDC (CSUSDC)

Zjistěte klíčové informace o Coinshift USDC (CSUSDC), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Coinshift USDC (CSUSDC)

Coinshift is an onchain treasury management platform with $1B+ AUM, combining Payments, Accounting and Asset management. Backed by Tiger Global, Sequoia, and Consensys. Trusted by 300+ leading web3 organizations including Aave, Zapper, Gitcoin, Instadapp and Starknet.

Coinshift recently launched its asset management products, csUSDL and csUSDC and is bootstrapping the liquidity with some of the biggest investors in the world, including Amber, Dialectic, Edge Capital, Re7, GSR and Nascent. We will offer csUSDL and csUSDC as a go to treasury asset for all our clients (1B+ in assets) and partner with other distribution partners.

Oficiální webové stránky:
https://www.coinshift.xyz/

Coinshift USDC (CSUSDC): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Coinshift USDC (CSUSDC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
Celkový objem:
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
Objem v oběhu:
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
Historické maximum:
$ 1.084
$ 1.084$ 1.084
Historické minimum:
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
Aktuální cena:
$ 1.037
$ 1.037$ 1.037

Tokenomika Coinshift USDC (CSUSDC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Coinshift USDC (CSUSDC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CSUSDC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CSUSDC, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CSUSDC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCSUSDC!

Předpověď ceny CSUSDC

Chcete vědět, kam může CSUSDC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CSUSDC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.