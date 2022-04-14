Tokenomika pro Cogito Finance (CGV)

Tokenomika pro Cogito Finance (CGV)

Zjistěte klíčové informace o Cogito Finance (CGV), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Cogito Finance (CGV)

Cogito Finance provides institutional-grade investment products by bringing fixed-income assets and equities onchain. Through tokenization, Cogito addresses challenges in DeFi, such as unsustainable yield farming, credit risk, and regulatory uncertainty. As a SingularityNET ecosystem partner, they leverage Ben Goertzel's expertise to implement Artificial Intelligence in their processes, including portfolio management.

Oficiální webové stránky:
https://www.cogito.finance/
Bílá kniha:
https://cogito-protocol-2.gitbook.io/whitepaper/

Cogito Finance (CGV): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cogito Finance (CGV), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 547.72K
$ 547.72K$ 547.72K
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 96.76M
$ 96.76M$ 96.76M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 5.66M
$ 5.66M$ 5.66M
Historické maximum:
$ 0.302004
$ 0.302004$ 0.302004
Historické minimum:
$ 0.00318066
$ 0.00318066$ 0.00318066
Aktuální cena:
$ 0.0056606
$ 0.0056606$ 0.0056606

Tokenomika Cogito Finance (CGV): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cogito Finance (CGV) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CGV, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CGV, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CGV rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCGV!

Předpověď ceny CGV

Chcete vědět, kam může CGV zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CGV kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.