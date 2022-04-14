Tokenomika pro Codex Multichain (CODEX)
Informace o Codex Multichain (CODEX)
The CODEX project represents an innovative initiative in the field of blockchain and cryptocurrencies. It is conceived as a versatile and comprehensive solution, intended to provide a wide range of services for both users and developers in the landscape of cryptocurrencies. The main objective of CODEX is to create an ecosystem that facilitates navigation in the world of cryptocurrencies, offering tools that facilitate trading, investing, managing digital assets and promoting your projects.
These features make CODEX an ambitious and multifunctional project in the world of cryptocurrencies, aimed at simplifying and enhancing user experience in the sector.
Codex Multichain (CODEX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Codex Multichain (CODEX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Codex Multichain (CODEX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Codex Multichain (CODEX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CODEX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CODEX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CODEX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCODEX!
