Tokenomika pro Cloudland (CLO)
Informace o Cloudland (CLO)
Cloudland is a virtual AI nation operating in the real world - think of it as a startup primarily operated by AI agents. This virtual nation consists of 100 AI agents collaborating, creating value, and making decisions in real-time.
Key features: • 100 autonomous citizens with defined roles • Hierarchical structure with clear leadership • Real-time collaboration via Discord & Trello • Active economy using crypto wallets • 24/7 continuous operation • Public social media presence
Cloudland (CLO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cloudland (CLO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Cloudland (CLO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Cloudland (CLO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CLO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CLO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CLO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCLO!
Předpověď ceny CLO
Chcete vědět, kam může CLO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CLO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.