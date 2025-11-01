BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Clean Food je 0.00215879 USD. Sledujte aktualizace cen CF v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CF.

Více informací o CF

Informace o ceně CF

Co je to CF

Bílá kniha pro CF

Oficiální webové stránky CF

Tokenomika pro CF

Předpověď cen CF

Logo Clean Food

Clean Food Cena (CF)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CF na USD

$0.00215879
$0.00215879$0.00215879
-16.60%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Clean Food (CF)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:52:19 (UTC+8)

Informace o ceně Clean Food (CF) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00200879
$ 0.00200879$ 0.00200879
Nejnižší za 24 h
$ 0.00266934
$ 0.00266934$ 0.00266934
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00200879
$ 0.00200879$ 0.00200879

$ 0.00266934
$ 0.00266934$ 0.00266934

$ 0.03350273
$ 0.03350273$ 0.03350273

$ 0.00116004
$ 0.00116004$ 0.00116004

+0.00%

-16.62%

-41.81%

-41.81%

Cena Clean Food (CF) v reálném čase je $0.00215879. Za posledních 24 hodin se CF obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00200879 do maxima $ 0.00266934, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CF v historii je $ 0.03350273, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00116004.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CF se za poslední hodinu změnila o +0.00%, za 24 hodin o -16.62% a za posledních 7 dní o -41.81%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Clean Food (CF)

$ 189.97K
$ 189.97K$ 189.97K

--
----

$ 189.97K
$ 189.97K$ 189.97K

88.00M
88.00M 88.00M

88,000,000.0
88,000,000.0 88,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Clean Food je $ 189.97K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CF je 88.00M, přičemž celková zásoba je 88000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 189.97K.

Historie cen v USD pro Clean Food (CF)

Během dnešního dne byla změna ceny Clean Food na USD  $ -0.000430498690150217.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Clean Food na USD  $ -0.0012847708.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Clean Food na USD  $ -0.0006206350.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Clean Food na USD  $ -0.004330004896505446.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000430498690150217-16.62%
30 dní$ -0.0012847708-59.51%
60 dní$ -0.0006206350-28.74%
90 dní$ -0.004330004896505446-66.73%

Co je Clean Food (CF)

CF Token is a digital asset designed to enhance transparency and traceability across multiple industries, including food, cosmetics, pharmaceuticals, and more. By leveraging blockchain technology, it ensures product authenticity and promotes sustainable practices.

Cleanfood is a pioneering platform dedicated to enhancing transparency and sustainability in consumer products. By leveraging advanced technologies such as QR codes and blockchain, cleanfood empowers users to trace the origins and processes of the items they wear and consume.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Clean Food (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Clean Food (CF) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Clean Food (CF) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Clean Food.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Clean Food!

CF na místní měny

Tokenomika pro Clean Food (CF)

Pochopení tokenomiky Clean Food (CF) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CF hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Clean Food (CF)

Jakou hodnotu má dnes Clean Food (CF)?
Aktuální cena CF v USD je 0.00215879 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CF v USD?
Aktuální cena CF v USD je $ 0.00215879. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Clean Food?
Tržní kapitalizace CF je $ 189.97K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CF v oběhu?
Objem CF v oběhu je 88.00M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CF?
CF dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.03350273 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CF?
CF dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00116004 USD.
Jaký je objem obchodování CF?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CF je -- USD.
Dosáhne CF letos vyšší ceny?
CF může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCF, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 17:52:19 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Clean Food (CF)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

