Dnešní aktuální cena Cicada Finance je 0.00222115 USD. Sledujte aktualizace cen LTCIC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LTCIC.

Více informací o LTCIC

Informace o ceně LTCIC

Co je to LTCIC

Bílá kniha pro LTCIC

Oficiální webové stránky LTCIC

Tokenomika pro LTCIC

Předpověď cen LTCIC

Logo Cicada Finance

Cicada Finance Cena (LTCIC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LTCIC na USD

$0.00222116
$0.00222116$0.00222116
-1.20%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Cicada Finance (LTCIC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:47:44 (UTC+8)

Informace o ceně Cicada Finance (LTCIC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00221822
$ 0.00221822$ 0.00221822
Nejnižší za 24 h
$ 0.00227026
$ 0.00227026$ 0.00227026
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00221822
$ 0.00221822$ 0.00221822

$ 0.00227026
$ 0.00227026$ 0.00227026

$ 0.00289418
$ 0.00289418$ 0.00289418

$ 0.00209182
$ 0.00209182$ 0.00209182

-0.56%

-1.27%

+0.10%

+0.10%

Cena Cicada Finance (LTCIC) v reálném čase je $0.00222115. Za posledních 24 hodin se LTCIC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00221822 do maxima $ 0.00227026, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LTCIC v historii je $ 0.00289418, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00209182.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LTCIC se za poslední hodinu změnila o -0.56%, za 24 hodin o -1.27% a za posledních 7 dní o +0.10%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Cicada Finance (LTCIC)

$ 5.79M
$ 5.79M$ 5.79M

--
----

$ 22.21M
$ 22.21M$ 22.21M

2.61B
2.61B 2.61B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Cicada Finance je $ 5.79M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LTCIC je 2.61B, přičemž celková zásoba je 10000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 22.21M.

Historie cen v USD pro Cicada Finance (LTCIC)

Během dnešního dne byla změna ceny Cicada Finance na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Cicada Finance na USD  $ -0.0003905596.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Cicada Finance na USD  $ -0.0003670070.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Cicada Finance na USD  $ -0.000603460344249741.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-1.27%
30 dní$ -0.0003905596-17.58%
60 dní$ -0.0003670070-16.52%
90 dní$ -0.000603460344249741-21.36%

Co je Cicada Finance (LTCIC)

Cicada Finance is a decentralized finance (DeFi) asset management protocol. It serves as a platform for managing real yield assets (RYA), which are tokenized assets backed by tangible returns from real-world and on-chain sources, such as real-world assets (RWAs) and CeFi strategies. The protocol integrates DeFi and centralized decentralized finance (CeDeFi) elements to facilitate asset tokenization, trading, and yield generation through smart contracts.

The purpose of Cicada Finance is to create a system for sustainable yield generation in DeFi by emphasizing assets with verifiable, underlying value rather than relying on token inflation or short-term incentives. It aims to address common DeFi challenges like volatility and unsustainable returns by providing mechanisms for liquidity optimization, risk management, and transparent asset verification.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Zdroj Cicada Finance (LTCIC)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Cicada Finance (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Cicada Finance (LTCIC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Cicada Finance (LTCIC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Cicada Finance.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Cicada Finance!

LTCIC na místní měny

Tokenomika pro Cicada Finance (LTCIC)

Pochopení tokenomiky Cicada Finance (LTCIC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LTCIC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Cicada Finance (LTCIC)

Jakou hodnotu má dnes Cicada Finance (LTCIC)?
Aktuální cena LTCIC v USD je 0.00222115 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LTCIC v USD?
Aktuální cena LTCIC v USD je $ 0.00222115. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Cicada Finance?
Tržní kapitalizace LTCIC je $ 5.79M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LTCIC v oběhu?
Objem LTCIC v oběhu je 2.61B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LTCIC?
LTCIC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00289418 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LTCIC?
LTCIC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00209182 USD.
Jaký je objem obchodování LTCIC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LTCIC je -- USD.
Dosáhne LTCIC letos vyšší ceny?
LTCIC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLTCIC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:47:44 (UTC+8)

Prohlášení

