Tokenomika pro Christianity Coin (CHRIST)

Zjistěte klíčové informace o Christianity Coin (CHRIST), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Christianity Coin (CHRIST)

We are a coalition of like-minded Christians who were tired of seeing our Lord and Savior’s name used for scam and manipulation in the memecoin realm.

Christianity Coin will safeguard Christ’s name and mission on the blockchain, create a community where Christians in crypto feel at home, and donate to charitable organizations if our community achieves prosperity.

The Crusaders hope to pioneer #ShareFi and be the market leader in #FaithFi

This space will be proud of the mission and execution of our Crusaders… our charity wallet, protected by multi-sig, is earmarked for charity. First $81k donated to charity on May 22nd to combat child trafficking. $Christ

https://app.endaoment.org/christianitycoin

Oficiální webové stránky:
https://christianitysol.netlify.app/

Christianity Coin (CHRIST): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Christianity Coin (CHRIST), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 50.81K
$ 50.81K$ 50.81K
Celkový objem:
$ 999.90M
$ 999.90M$ 999.90M
Objem v oběhu:
$ 999.90M
$ 999.90M$ 999.90M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 50.81K
$ 50.81K$ 50.81K
Historické maximum:
$ 0.00155678
$ 0.00155678$ 0.00155678
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Christianity Coin (CHRIST): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Christianity Coin (CHRIST) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CHRIST, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CHRIST, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CHRIST rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHRIST!

Předpověď ceny CHRIST

Chcete vědět, kam může CHRIST zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CHRIST kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.