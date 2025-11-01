BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Chrema Coin je 0.907816 USD. Sledujte aktualizace cen CRMC v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CRMC.

Logo Chrema Coin

Chrema Coin Cena (CRMC)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CRMC na USD

$0.907816
$0.907816
+11.30%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Chrema Coin (CRMC)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:47:37 (UTC+8)

Informace o ceně Chrema Coin (CRMC) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.762197
$ 0.762197
Nejnižší za 24 h
$ 0.907816
$ 0.907816
Nejvyšší za 24 h

$ 0.762197
$ 0.762197

$ 0.907816
$ 0.907816

$ 5.02
$ 5.02

$ 0.432032
$ 0.432032

+4.67%

+11.35%

+11.93%

+11.93%

Cena Chrema Coin (CRMC) v reálném čase je $0.907816. Za posledních 24 hodin se CRMC obchodoval v rozmezí od minima $ 0.762197 do maxima $ 0.907816, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CRMC v historii je $ 5.02, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.432032.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CRMC se za poslední hodinu změnila o +4.67%, za 24 hodin o +11.35% a za posledních 7 dní o +11.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Chrema Coin (CRMC)

$ 9.98M
$ 9.98M

--
--

$ 45.39M
$ 45.39M

10.99M
10.99M

50,000,000.0
50,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Chrema Coin je $ 9.98M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CRMC je 10.99M, přičemž celková zásoba je 50000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 45.39M.

Historie cen v USD pro Chrema Coin (CRMC)

Během dnešního dne byla změna ceny Chrema Coin na USD  $ +0.092535.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Chrema Coin na USD  $ -0.1801259457.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Chrema Coin na USD  $ +0.1095115689.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Chrema Coin na USD  $ -2.1453898095043317.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.092535+11.35%
30 dní$ -0.1801259457-19.84%
60 dní$ +0.1095115689+12.06%
90 dní$ -2.1453898095043317-70.26%

Co je Chrema Coin (CRMC)

Chrema is building a dual-token Web3 ecosystem centered around GOLDX, a real-world asset (RWA) token backed 1:1 by physical gold, and CHREMA, a utility and reward token for on-chain engagement. GOLDX bridges the gap between physical gold and decentralized finance by allowing users to deposit stablecoins or CRMC tokens to mint GOLDX. These tokens are fully collateralized with audited gold, with real-time on-chain transparency and third-party verification. CHREMA incentivizes users to contribute to the ecosystem by providing liquidity, staking, and participating in DAO governance

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Chrema Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Chrema Coin (CRMC) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Chrema Coin (CRMC) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Chrema Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Chrema Coin!

CRMC na místní měny

Tokenomika pro Chrema Coin (CRMC)

Pochopení tokenomiky Chrema Coin (CRMC) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CRMC hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Chrema Coin (CRMC)

Jakou hodnotu má dnes Chrema Coin (CRMC)?
Aktuální cena CRMC v USD je 0.907816 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CRMC v USD?
Aktuální cena CRMC v USD je $ 0.907816. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Chrema Coin?
Tržní kapitalizace CRMC je $ 9.98M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CRMC v oběhu?
Objem CRMC v oběhu je 10.99M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CRMC?
CRMC dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 5.02 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CRMC?
CRMC dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.432032 USD.
Jaký je objem obchodování CRMC?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CRMC je -- USD.
Dosáhne CRMC letos vyšší ceny?
CRMC může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCRMC, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:47:37 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Chrema Coin (CRMC)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

