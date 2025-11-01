BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Chonkus Maximus je 0.00000925 USD. Sledujte aktualizace cen CHONKUS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CHONKUS.

Více informací o CHONKUS

Informace o ceně CHONKUS

Co je to CHONKUS

Oficiální webové stránky CHONKUS

Tokenomika pro CHONKUS

Předpověď cen CHONKUS

Logo Chonkus Maximus

Chonkus Maximus Cena (CHONKUS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 CHONKUS na USD

--
----
+0.10%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny Chonkus Maximus (CHONKUS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:36:34 (UTC+8)

Informace o ceně Chonkus Maximus (CHONKUS) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00000921
$ 0.00000921$ 0.00000921
Nejnižší za 24 h
$ 0.00000929
$ 0.00000929$ 0.00000929
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00000921
$ 0.00000921$ 0.00000921

$ 0.00000929
$ 0.00000929$ 0.00000929

$ 0.00108574
$ 0.00108574$ 0.00108574

$ 0.00000921
$ 0.00000921$ 0.00000921

+0.38%

+0.11%

-3.63%

-3.63%

Cena Chonkus Maximus (CHONKUS) v reálném čase je $0.00000925. Za posledních 24 hodin se CHONKUS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00000921 do maxima $ 0.00000929, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CHONKUS v historii je $ 0.00108574, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000921.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CHONKUS se za poslední hodinu změnila o +0.38%, za 24 hodin o +0.11% a za posledních 7 dní o -3.63%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Chonkus Maximus (CHONKUS)

$ 9.24K
$ 9.24K$ 9.24K

--
----

$ 9.24K
$ 9.24K$ 9.24K

999.77M
999.77M 999.77M

999,769,080.559948
999,769,080.559948 999,769,080.559948

Aktuální tržní kapitalizace Chonkus Maximus je $ 9.24K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CHONKUS je 999.77M, přičemž celková zásoba je 999769080.559948. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 9.24K.

Historie cen v USD pro Chonkus Maximus (CHONKUS)

Během dnešního dne byla změna ceny Chonkus Maximus na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Chonkus Maximus na USD  $ -0.0000022604.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Chonkus Maximus na USD  $ -0.0000038863.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Chonkus Maximus na USD  $ -0.000034365018126033174.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0+0.11%
30 dní$ -0.0000022604-24.43%
60 dní$ -0.0000038863-42.01%
90 dní$ -0.000034365018126033174-78.79%

Co je Chonkus Maximus (CHONKUS)

Chonkus Maximus is a community driven & operated fan token, dedicated to Chonkus Maximus the Famous chonky cat from Chania, Crete, Greece. A viral TikTok star, known for lounging by the waterfront. A local landmark with a 5.0 Google Maps rating, drawing tourists for photos and social media fame. He went from neighborhood lounge-lizard to global sensation through social media — TikTok, Instagram and Twitter videos tagged with #chonkusmaximus, receiving hundreds of thousands of views. Someone marked his spot on Google Maps as a “destination” — initially as a joke — but it gained traction and reached a consistent 5‑star rating from visitors who came specifically to meet him. His online appeal has even rivaled famous Cretan landmarks like Samaria Gorge and Balos Lagoon, which typically have slightly lower ratings

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Chonkus Maximus (CHONKUS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Chonkus Maximus (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Chonkus Maximus (CHONKUS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Chonkus Maximus (CHONKUS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Chonkus Maximus.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Chonkus Maximus!

CHONKUS na místní měny

Tokenomika pro Chonkus Maximus (CHONKUS)

Pochopení tokenomiky Chonkus Maximus (CHONKUS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CHONKUS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Chonkus Maximus (CHONKUS)

Jakou hodnotu má dnes Chonkus Maximus (CHONKUS)?
Aktuální cena CHONKUS v USD je 0.00000925 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CHONKUS v USD?
Aktuální cena CHONKUS v USD je $ 0.00000925. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Chonkus Maximus?
Tržní kapitalizace CHONKUS je $ 9.24K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CHONKUS v oběhu?
Objem CHONKUS v oběhu je 999.77M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CHONKUS?
CHONKUS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00108574 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CHONKUS?
CHONKUS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000921 USD.
Jaký je objem obchodování CHONKUS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CHONKUS je -- USD.
Dosáhne CHONKUS letos vyšší ceny?
CHONKUS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCHONKUS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:36:34 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Chonkus Maximus (CHONKUS)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

