Tokenomika pro Chonk the Frog (CHONK)
Informace o Chonk the Frog (CHONK)
A coin to celebrate the animations of chonk the frog! I have been creating animations across multiple social media accounts for the last few years. They are bright colourful and aim to bring joy to everyone! This project is to help interact with the 2million+ community and find ways to give back for all of their support! Chonk is simple and bright and fun and hopefully this project can be an extension of this
Chonk the Frog (CHONK): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Chonk the Frog (CHONK), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Chonk the Frog (CHONK): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Chonk the Frog (CHONK) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CHONK, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CHONK, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CHONK rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHONK!
Předpověď ceny CHONK
Chcete vědět, kam může CHONK zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CHONK kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.