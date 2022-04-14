Tokenomika pro Choccy Milk Cat (CHOCCY)

Zjistěte klíčové informace o Choccy Milk Cat (CHOCCY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Choccy Milk Cat (CHOCCY)

Reality is a $Choccy cat meow

Choccy Milk Cat ON SOL Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk.

Choccy Milk Cat is the adorable meme coin that combines the cuteness of cats with the sweetness of chocolate milk. It features a lovable cat sipping chocolate milk, creating shareable content that captures hearts. Community-driven, Choccy Milk Cat donates a portion of transactions to animal welfare, making every trade meaningful. With exciting liquidity pools and staking options, holders can earn while enjoying the fun. Join the Choccy Milk Cat movement today and spread joy, laughter, and a love for furry friends! Grab your chocolate milk and embrace the cuteness!

Oficiální webové stránky:
http://choccymilkcat.com

Choccy Milk Cat (CHOCCY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Choccy Milk Cat (CHOCCY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 53.52K
Celkový objem:
$ 999.66M
Objem v oběhu:
$ 999.66M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 53.52K
Historické maximum:
$ 0.00661201
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Choccy Milk Cat (CHOCCY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Choccy Milk Cat (CHOCCY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CHOCCY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CHOCCY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CHOCCY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHOCCY!

Předpověď ceny CHOCCY

Chcete vědět, kam může CHOCCY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CHOCCY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.