Zjistěte klíčové informace o Chinese Doge Wow (CHIDO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Chinese Doge Wow (CHIDO)

Chido is a community meme coin that has been created on the Base chain. The project launched in June 2024 as part of the Chinese meta season that followed on from Pei Pei. The project is a community takeover with everything being funded and paid for by the community. We have a marketing wallet with around 2% of supply to ensure project longevity and ongoing viability. Our distribution is very healthy having benefited from the token being in circulation for over 6 months.

Oficiální webové stránky:
https://chidoonbase.xyz/

Chinese Doge Wow (CHIDO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Chinese Doge Wow (CHIDO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.72M
Celkový objem:
$ 951.48M
Objem v oběhu:
$ 951.48M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.72M
Historické maximum:
$ 0.0187939
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00180255
Tokenomika Chinese Doge Wow (CHIDO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Chinese Doge Wow (CHIDO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CHIDO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CHIDO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CHIDO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHIDO!

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

