Tokenomika pro Chill Trump (CHILLT)
Informace o Chill Trump (CHILLT)
The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump.
Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment.
Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness.
Chill Trump (CHILLT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Chill Trump (CHILLT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Chill Trump (CHILLT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Chill Trump (CHILLT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CHILLT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CHILLT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CHILLT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHILLT!
Předpověď ceny CHILLT
Chcete vědět, kam může CHILLT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CHILLT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.