Tokenomika pro Chill Trump (CHILLT)

Tokenomika pro Chill Trump (CHILLT)

Zjistěte klíčové informace o Chill Trump (CHILLT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Chill Trump (CHILLT)

The $CHILLT project combines the lighthearted appeal of internet meme culture with a satirical take on contemporary personalities, specifically blending the relaxed vibe of "ChillGuy" and the bold, iconic style of Donald Trump.

Purpose: The token is designed to provide a fun and engaging entry point into cryptocurrency while fostering a community centered around humor, creativity, and financial empowerment.

Vision: To create a token that not only entertains but also educates and connects individuals in the crypto space, leveraging the viral power of memes to foster financial inclusion and awareness.

Oficiální webové stránky:
https://chilltrumpsol.xyz/

Chill Trump (CHILLT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Chill Trump (CHILLT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 15.40K
$ 15.40K$ 15.40K
Celkový objem:
$ 997.24M
$ 997.24M$ 997.24M
Objem v oběhu:
$ 997.24M
$ 997.24M$ 997.24M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 15.40K
$ 15.40K$ 15.40K
Historické maximum:
$ 0.00193682
$ 0.00193682$ 0.00193682
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Chill Trump (CHILLT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Chill Trump (CHILLT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CHILLT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CHILLT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CHILLT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHILLT!

Předpověď ceny CHILLT

Chcete vědět, kam může CHILLT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CHILLT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.