Tokenomika pro Chill Girl (CHILLGIRL)

Zjistěte klíčové informace o Chill Girl (CHILLGIRL), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Chill Girl (CHILLGIRL)

Chill Girl, Chill guys GF, all over tiktok like the viral chill guy meme that is sitting at 450m market cap at the time of me writing this, community is super strongand the meme is super viral! Like chill guy it is just a chill girl that people use for memes all over tiktok and twitter, like sexxy redd and tons of girl tiktokers that are making fun of the meme the "chill guy" in their own girl version of it

Oficiální webové stránky:
https://chillgirl.xyz

Chill Girl (CHILLGIRL): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Chill Girl (CHILLGIRL), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 53.35K
Celkový objem:
$ 998.95M
Objem v oběhu:
$ 998.95M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 53.35K
Historické maximum:
$ 0.00618851
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika Chill Girl (CHILLGIRL): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Chill Girl (CHILLGIRL) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CHILLGIRL, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CHILLGIRL, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CHILLGIRL rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHILLGIRL!

Předpověď ceny CHILLGIRL

Chcete vědět, kam může CHILLGIRL zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CHILLGIRL kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.