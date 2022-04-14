Tokenomika pro Chill Family (CHILLFAM)

Tokenomika pro Chill Family (CHILLFAM)

Zjistěte klíčové informace o Chill Family (CHILLFAM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Chill Family (CHILLFAM)

Chill Family is a community-driven project that embraces a laid-back approach to life and crypto. We aim to build a space where people can unwind, connect, and explore the world of cryptocurrency at their own pace. Our focus is on creating a positive, stress-free environment where members can feel supported, share experiences, and grow together. Whether you're a seasoned investor or a newcomer, Chill Family welcomes everyone to enjoy the journey of crypto without unnecessary pressure or the overwhelming hustle.

Oficiální webové stránky:
https://chillfamilyguy.xyz/

Chill Family (CHILLFAM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Chill Family (CHILLFAM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 28.45K
$ 28.45K
Celkový objem:
$ 998.24M
$ 998.24M
Objem v oběhu:
$ 998.24M
$ 998.24M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 28.45K
$ 28.45K
Historické maximum:
$ 0.01277079
$ 0.01277079
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Chill Family (CHILLFAM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Chill Family (CHILLFAM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CHILLFAM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CHILLFAM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CHILLFAM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHILLFAM!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.