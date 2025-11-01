BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Chili Coin je 0.00083001 USD. Sledujte aktualizace cen CHI v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CHI.

Chili Coin Cena (CHI)

Aktuální cena 1 CHI na USD

$0.00083001
$0.00083001
0.00%1D
Graf aktuální ceny Chili Coin (CHI)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:47:29 (UTC+8)

Informace o ceně Chili Coin (CHI) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00131437
$ 0.00131437

$ 0.00079925
$ 0.00079925

--

--

0.00%

0.00%

Cena Chili Coin (CHI) v reálném čase je $0.00083001. Za posledních 24 hodin se CHI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CHI v historii je $ 0.00131437, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00079925.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CHI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Chili Coin (CHI)

$ 4.88M
$ 4.88M

--
----

$ 83.00M
$ 83.00M

5.88B
5.88B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Chili Coin je $ 4.88M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CHI je 5.88B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 83.00M.

Historie cen v USD pro Chili Coin (CHI)

Během dnešního dne byla změna ceny Chili Coin na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Chili Coin na USD  $ -0.0001997596.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Chili Coin na USD  $ -0.0001619154.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Chili Coin na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0001997596-24.06%
60 dní$ -0.0001619154-19.50%
90 dní$ 0--

Co je Chili Coin (CHI)

Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.

Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Předpověď ceny Chili Coin (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Chili Coin (CHI) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Chili Coin (CHI) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Chili Coin.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Chili Coin!

Tokenomika pro Chili Coin (CHI)

Pochopení tokenomiky Chili Coin (CHI) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CHI hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Chili Coin (CHI)

Jakou hodnotu má dnes Chili Coin (CHI)?
Aktuální cena CHI v USD je 0.00083001 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CHI v USD?
Aktuální cena CHI v USD je $ 0.00083001. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Chili Coin?
Tržní kapitalizace CHI je $ 4.88M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CHI v oběhu?
Objem CHI v oběhu je 5.88B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CHI?
CHI dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00131437 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CHI?
CHI dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00079925 USD.
Jaký je objem obchodování CHI?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CHI je -- USD.
Dosáhne CHI letos vyšší ceny?
CHI může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCHI, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:47:29 (UTC+8)

