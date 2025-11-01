Chili Coin Cena (CHI)
Cena Chili Coin (CHI) v reálném čase je $0.00083001. Za posledních 24 hodin se CHI obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CHI v historii je $ 0.00131437, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00079925.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CHI se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o 0.00%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace Chili Coin je $ 4.88M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CHI je 5.88B, přičemž celková zásoba je 100000000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 83.00M.
Během dnešního dne byla změna ceny Chili Coin na USD $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Chili Coin na USD $ -0.0001997596.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Chili Coin na USD $ -0.0001619154.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Chili Coin na USD $ 0.
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ 0
|--
|30 dní
|$ -0.0001997596
|-24.06%
|60 dní
|$ -0.0001619154
|-19.50%
|90 dní
|$ 0
|--
Developing the world’s first global, frictionless, loyalty coin for shoppers.
Introducing the Chili Coin (CHI) More than a decade in the making, the Chili Coin is a purpose-built, on-chain loyalty token designed for the next generation of digital rewards. We first tested a token in December 2017 which we learned was too early for the ecosystem. Now, with clearer regulations, robust infrastructure and growing public awareness, the timing is perfect. Brands need: • A simple, consumable token that feels like a reward and lives on-chain • Flexible engagement tools—open or closed loop, gamified by agencies, brands or distributors • Modern loyalty experiences that go beyond coupons and rebates • A unified solution for managing rewards across partners and IP holders
|Čas (UTC+8)
|Typ
|Informace
|10-31 05:09:00
|Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
|10-31 01:38:24
|Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
|10-30 11:46:23
|Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
|10-30 07:20:09
|Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
|10-28 21:35:49
|Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
|10-28 14:23:33
|Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %
