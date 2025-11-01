BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Children Of The Sky je 0.00001484 USD. Sledujte aktualizace cen COTS v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COTS.

Více informací o COTS

Informace o ceně COTS

Co je to COTS

Oficiální webové stránky COTS

Tokenomika pro COTS

Předpověď cen COTS

Logo Children Of The Sky

Children Of The Sky Cena (COTS)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 COTS na USD

-0.50%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny Children Of The Sky (COTS)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:36:27 (UTC+8)

Informace o ceně Children Of The Sky (COTS) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-0.58%

-5.54%

-5.54%

Cena Children Of The Sky (COTS) v reálném čase je $0.00001484. Za posledních 24 hodin se COTS obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00001477 do maxima $ 0.00001517, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena COTS v historii je $ 0.01772925, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00001427.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena COTS se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -0.58% a za posledních 7 dní o -5.54%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Children Of The Sky (COTS)

Aktuální tržní kapitalizace Children Of The Sky je $ 14.83K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu COTS je 999.53M, přičemž celková zásoba je 999530335.104312. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 14.83K.

Historie cen v USD pro Children Of The Sky (COTS)

Během dnešního dne byla změna ceny Children Of The Sky na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Children Of The Sky na USD  $ -0.0000044563.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Children Of The Sky na USD  $ -0.0000147021.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Children Of The Sky na USD  $ -0.010335623464409775.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-0.58%
30 dní$ -0.0000044563-30.02%
60 dní$ -0.0000147021-99.07%
90 dní$ -0.010335623464409775-99.85%

Co je Children Of The Sky (COTS)

Children Of The Sky ($COTS) is a memecoin-powered gaming ecosystem built on the lightning-fast Solana blockchain.

Blending lore, memes, and immersive gameplay, $COTS is more than a token—it's a movement. Players join the celestial journey as digital warriors, collecting rewards, battling in sky realms, and fueling a vibrant community.

With low fees, high speed, and a meme-powered mission, Children Of The Sky is aiming to conquer both the charts and the metaverse. Join the skies. Embrace the legend.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Children Of The Sky (COTS)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Children Of The Sky (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Children Of The Sky (COTS) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Children Of The Sky (COTS) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Children Of The Sky.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Children Of The Sky!

COTS na místní měny

Tokenomika pro Children Of The Sky (COTS)

Pochopení tokenomiky Children Of The Sky (COTS) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu COTS hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Children Of The Sky (COTS)

Jakou hodnotu má dnes Children Of The Sky (COTS)?
Aktuální cena COTS v USD je 0.00001484 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena COTS v USD?
Aktuální cena COTS v USD je $ 0.00001484. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Children Of The Sky?
Tržní kapitalizace COTS je $ 14.83K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem COTS v oběhu?
Objem COTS v oběhu je 999.53M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) COTS?
COTS dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.01772925 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) COTS?
COTS dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00001427 USD.
Jaký je objem obchodování COTS?
Aktuální 24hodinový objem obchodování COTS je -- USD.
Dosáhne COTS letos vyšší ceny?
COTS může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCOTS, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:36:27 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

