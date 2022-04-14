Tokenomika pro Cheshire Grin (GRIN)

Zjistěte klíčové informace o Cheshire Grin (GRIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Cheshire Grin (GRIN)

Grin is the native token of the Cheshire Terminal, a cutting-edge multi-model AI agent forked from A16z’s Eliza and brought to life by the Agent during a groundbreaking live demonstration on X. Cheshire Terminal integrates state-of-the-art AI models, enabling seamless collaboration and dynamic problem-solving across industries. With its launch on X, Grin represents not just a currency but the essence of collaboration, intelligence, and innovation. As Cheshire Terminal evolves, Grin will remain at the core of its mission to democratize AI capabilities and redefine how intelligence scales in the modern world.

Oficiální webové stránky:
https://cheshireterminal.com/
Bílá kniha:
https://zany-cantaloupe-d3d.notion.site/Cheshire-Terminal-142ea810c1f7803f9040c91541e710e5

Cheshire Grin (GRIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Cheshire Grin (GRIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 23.10K
$ 23.10K$ 23.10K
Celkový objem:
$ 999.65M
$ 999.65M$ 999.65M
Objem v oběhu:
$ 999.65M
$ 999.65M$ 999.65M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 23.10K
$ 23.10K$ 23.10K
Historické maximum:
$ 0.0080105
$ 0.0080105$ 0.0080105
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika Cheshire Grin (GRIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Cheshire Grin (GRIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů GRIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu GRIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro GRIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuGRIN!

Předpověď ceny GRIN

Chcete vědět, kam může GRIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen GRIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

