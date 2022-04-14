Tokenomika pro Chefdotfun (CHEF)

Zjistěte klíčové informace o Chefdotfun (CHEF), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Chefdotfun (CHEF)

Web.Chef is an innovative cryptocurrency project. The project is a platform that aims to offer a new experience in the crypto world. The main purpose of Web.Chef is to enable users to make transactions related to cryptocurrencies and to perform these transactions easily, securely and quickly. The platform stands out with its user-friendly interface and strong security measures. In addition, the Web.Chef team adopts a community-oriented approach and encourages users to contribute to the platform and take the project further.

Web.Chef aims to maximize the potential of blockchain technology by going beyond being just a cryptocurrency. The project decentralizes financial transactions and offers its users a unique experience. In this direction, the Web.Chef community plays a critical role in the growth and development of the platform.

Oficiální webové stránky:
https://web.chef.fun/

Chefdotfun (CHEF): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Chefdotfun (CHEF), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 70.38K
Celkový objem:
$ 81.38M
Objem v oběhu:
$ 81.38M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 70.38K
Historické maximum:
$ 0.0481249
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.00086485
Tokenomika Chefdotfun (CHEF): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Chefdotfun (CHEF) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CHEF, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CHEF, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CHEF rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHEF!

Předpověď ceny CHEF

Chcete vědět, kam může CHEF zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CHEF kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.