Chartreux CTO ($CHART) is a cryptocurrency project inspired by the internet-popular Chartreux cat, aiming to create a community-centered, meme-driven digital asset on the Solana blockchain. The project introduces the $CHART token with a fixed supply of 1 billion tokens, zero transaction tax, and a commitment to transparency—having its liquidity burnt and contract revoked. Designed as a social token, Chartreux CTO seeks to build an engaged community and drive visibility on key crypto platforms. The project's roadmap focuses on growing its presence across major listing sites and decentralized exchanges, fostering a lighthearted, meme-centric movement.
Tokenomika Chartreux Cat (CHART): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Chartreux Cat (CHART) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CHART, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CHART, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CHART rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHART!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.