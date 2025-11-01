BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena CF Large Cap Index je 10.96 USD. Sledujte aktualizace cen LCAP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LCAP.Dnešní aktuální cena CF Large Cap Index je 10.96 USD. Sledujte aktualizace cen LCAP v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend LCAP.

Více informací o LCAP

Informace o ceně LCAP

Co je to LCAP

Bílá kniha pro LCAP

Oficiální webové stránky LCAP

Tokenomika pro LCAP

Předpověď cen LCAP

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo CF Large Cap Index

CF Large Cap Index Cena (LCAP)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 LCAP na USD

$10.99
$10.99$10.99
+0.40%1D
mexc
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran. MEXC působí pouze jako agregátor informací. Prozkoumejte další zalistované tokeny na spotovém trhu MEXC!
USD
Graf aktuální ceny CF Large Cap Index (LCAP)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:47:08 (UTC+8)

Informace o ceně CF Large Cap Index (LCAP) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 10.86
$ 10.86$ 10.86
Nejnižší za 24 h
$ 11.07
$ 11.07$ 11.07
Nejvyšší za 24 h

$ 10.86
$ 10.86$ 10.86

$ 11.07
$ 11.07$ 11.07

$ 13.34
$ 13.34$ 13.34

$ 10.29
$ 10.29$ 10.29

+0.00%

+0.21%

-1.70%

-1.70%

Cena CF Large Cap Index (LCAP) v reálném čase je $10.96. Za posledních 24 hodin se LCAP obchodoval v rozmezí od minima $ 10.86 do maxima $ 11.07, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena LCAP v historii je $ 13.34, zatímco nejnižší cena v historii je $ 10.29.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena LCAP se za poslední hodinu změnila o +0.00%, za 24 hodin o +0.21% a za posledních 7 dní o -1.70%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CF Large Cap Index (LCAP)

$ 6.27M
$ 6.27M$ 6.27M

--
----

$ 6.27M
$ 6.27M$ 6.27M

570.47K
570.47K 570.47K

570,465.2467033654
570,465.2467033654 570,465.2467033654

Aktuální tržní kapitalizace CF Large Cap Index je $ 6.27M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu LCAP je 570.47K, přičemž celková zásoba je 570465.2467033654. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 6.27M.

Historie cen v USD pro CF Large Cap Index (LCAP)

Během dnešního dne byla změna ceny CF Large Cap Index na USD  $ +0.02244357.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CF Large Cap Index na USD  $ -1.4561203920.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CF Large Cap Index na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CF Large Cap Index na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.02244357+0.21%
30 dní$ -1.4561203920-13.28%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je CF Large Cap Index (LCAP)

The CF Large Cap Index (LCAP )is a diversified onchain index of the largest, most liquid crypto assets. Its goal is to represent approximately 95% of the total market capitalization of the investable digital asset universe.

LCAP provides diversified exposure to multiple assets within a single product. It is rebalanced quarterly, following the methodology of CF Benchmarks, a leading regulated digital asset index provider, to maintain consistent and representative market exposure.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj CF Large Cap Index (LCAP)

Bílá kniha
Oficiální webová stránka

Předpověď ceny CF Large Cap Index (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CF Large Cap Index (LCAP) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CF Large Cap Index (LCAP) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CF Large Cap Index.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CF Large Cap Index!

LCAP na místní měny

Tokenomika pro CF Large Cap Index (LCAP)

Pochopení tokenomiky CF Large Cap Index (LCAP) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu LCAP hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CF Large Cap Index (LCAP)

Jakou hodnotu má dnes CF Large Cap Index (LCAP)?
Aktuální cena LCAP v USD je 10.96 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena LCAP v USD?
Aktuální cena LCAP v USD je $ 10.96. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CF Large Cap Index?
Tržní kapitalizace LCAP je $ 6.27M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem LCAP v oběhu?
Objem LCAP v oběhu je 570.47K USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) LCAP?
LCAP dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 13.34 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) LCAP?
LCAP dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 10.29 USD.
Jaký je objem obchodování LCAP?
Aktuální 24hodinový objem obchodování LCAP je -- USD.
Dosáhne LCAP letos vyšší ceny?
LCAP může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenLCAP, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:47:08 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se CF Large Cap Index (LCAP)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,178.82
$110,178.82$110,178.82

-0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,871.61
$3,871.61$3,871.61

+0.27%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02350
$0.02350$0.02350

-26.97%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.31
$186.31$186.31

-0.98%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,871.61
$3,871.61$3,871.61

+0.27%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110,178.82
$110,178.82$110,178.82

-0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$186.31
$186.31$186.31

-0.98%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5082
$2.5082$2.5082

-0.62%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,085.94
$1,085.94$1,085.94

+0.14%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Credia Layer

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.18000
$1.18000$1.18000

+5,800.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$1.18000
$1.18000$1.18000

+5,800.00%

Logo FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.0033599
$0.0033599$0.0033599

+71.24%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0040
$0.0040$0.0040

+60.00%

Logo Horizen

Horizen

ZEN

$19.711
$19.711$19.711

+53.22%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000303
$0.000303$0.000303

+51.50%