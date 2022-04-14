Tokenomika pro Central Doge Republic Meme (CDR)

Zjistěte klíčové informace o Central Doge Republic Meme (CDR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Central Doge Republic Meme (CDR)

CDR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central Doge Republic Meme and supported by DogeCoin itself.

CDR Meme is intended to serve as a symbol and support for the ideals represented by the Central Doge Republic Meme. $CDR is not designed to be, nor should it be considered, an investment opportunity, investment contract, or security of any kind.

Oficiální webové stránky:
https://pump.fun/coin/ANPSUN2NSA25w47r3U4NxQitHWCSSzgz4grzTL34pump

Central Doge Republic Meme (CDR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Central Doge Republic Meme (CDR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 3.58K
$ 3.58K
Celkový objem:
$ 998.37M
$ 998.37M
Objem v oběhu:
$ 998.37M
$ 998.37M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.58K
$ 3.58K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika Central Doge Republic Meme (CDR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Central Doge Republic Meme (CDR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CDR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CDR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CDR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCDR!

Předpověď ceny CDR

Chcete vědět, kam může CDR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CDR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.