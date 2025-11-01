BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena cat in stool je 0.00000771 USD. Sledujte aktualizace cen COOL v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COOL.

Více informací o COOL

Informace o ceně COOL

Co je to COOL

Oficiální webové stránky COOL

Tokenomika pro COOL

Předpověď cen COOL

cat in stool Cena (COOL)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 COOL na USD

--
----
0.00%1D
USD
Graf aktuální ceny cat in stool (COOL)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:35:38 (UTC+8)

Informace o ceně cat in stool (COOL) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00006854
$ 0.00006854$ 0.00006854

$ 0.00000766
$ 0.00000766$ 0.00000766

--

--

-3.91%

-3.91%

Cena cat in stool (COOL) v reálném čase je $0.00000771. Za posledních 24 hodin se COOL obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena COOL v historii je $ 0.00006854, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.00000766.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena COOL se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -3.91%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu cat in stool (COOL)

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

--
----

$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K

997.66M
997.66M 997.66M

997,659,477.392267
997,659,477.392267 997,659,477.392267

Aktuální tržní kapitalizace cat in stool je $ 7.69K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu COOL je 997.66M, přičemž celková zásoba je 997659477.392267. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 7.69K.

Historie cen v USD pro cat in stool (COOL)

Během dnešního dne byla změna ceny cat in stool na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny cat in stool na USD  $ -0.0000022967.
Za posledních 60 dní byla změna ceny cat in stool na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny cat in stool na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0000022967-29.78%
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je cat in stool (COOL)

Token based on the viral TikTok video Cat in Stool. We created a meme based on this cat, and it just makes wonderful things happen. This memetoken has no special funcition, we just vibe making memes about this cat in a stool, posting on x lot of content and just having fun. there is no utility behind this just memes. The video consists of an orange cat hiding under a stool. It seems like it's not there, but it's actually lurking there.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu.

Tokenomika pro cat in stool (COOL)

Pochopení tokenomiky cat in stool (COOL) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu COOL hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně cat in stool (COOL)

Jakou hodnotu má dnes cat in stool (COOL)?
Aktuální cena COOL v USD je 0.00000771 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena COOL v USD?
Aktuální cena COOL v USD je $ 0.00000771. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace cat in stool?
Tržní kapitalizace COOL je $ 7.69K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem COOL v oběhu?
Objem COOL v oběhu je 997.66M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) COOL?
COOL dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00006854 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) COOL?
COOL dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.00000766 USD.
Jaký je objem obchodování COOL?
Aktuální 24hodinový objem obchodování COOL je -- USD.
Dosáhne COOL letos vyšší ceny?
COOL může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCOOL, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 19:35:38 (UTC+8)

