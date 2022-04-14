Tokenomika pro Castle Of Blackwater (COBE)
Informace o Castle Of Blackwater (COBE)
Castle of Blackwater is a 2D, action packed, social deduction game with a magical web3 twist. Backed by Merit Circle and 2 years in the making, Castle of Blackwater aims to redefine how web3 technologies can enhance social-based gaming.
In this intense game of trust and betrayal, up to 15 strangers are trapped in a castle of danger and deception, with a mission to complete tasks and escape with their lives. Some will work together, forming bonds and strong alliances. Others will pretend and deceive, with their own interests at heart.
Each player will receive a unique role, belonging to one of three factions, with abilities to support their playstyle. Using these special powers, as well as their own deductive reasoning, players must uncover those working against them before getting eliminated themselves.
Alive players can utilise many of the in-game tools to help them put together the pieces of the puzzle. Dead players will have the opportunity to collect and spend souls, buying mighty power-ups that can help turn the tide for their team from beyond the grave.
The COBE token is the premium currency in the CoB ecosystem, being used to purchase characters, land and top-tier cosmetics.
Castle Of Blackwater (COBE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Castle Of Blackwater (COBE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Castle Of Blackwater (COBE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Castle Of Blackwater (COBE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů COBE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu COBE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro COBE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCOBE!
Předpověď ceny COBE
Chcete vědět, kam může COBE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen COBE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.