Dnešní aktuální cena CashBunny je 0.00007934 USD. Sledujte aktualizace cen BUNNY v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BUNNY.

Více informací o BUNNY

Informace o ceně BUNNY

Co je to BUNNY

Bílá kniha pro BUNNY

Oficiální webové stránky BUNNY

Tokenomika pro BUNNY

Předpověď cen BUNNY

Logo CashBunny

CashBunny Cena (BUNNY)

Zalistování zrušeno

Aktuální cena 1 BUNNY na USD

--
----
-2.20%1D
Tyto data o tokenech pocházejí od třetích stran.
USD
Graf aktuální ceny CashBunny (BUNNY)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:26:00 (UTC+8)

Informace o ceně CashBunny (BUNNY) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.00007909
$ 0.00007909$ 0.00007909
Nejnižší za 24 h
$ 0.00008138
$ 0.00008138$ 0.00008138
Nejvyšší za 24 h

$ 0.00007909
$ 0.00007909$ 0.00007909

$ 0.00008138
$ 0.00008138$ 0.00008138

$ 0.00011947
$ 0.00011947$ 0.00011947

$ 0.0000771
$ 0.0000771$ 0.0000771

--

-2.23%

-4.92%

-4.92%

Cena CashBunny (BUNNY) v reálném čase je $0.00007934. Za posledních 24 hodin se BUNNY obchodoval v rozmezí od minima $ 0.00007909 do maxima $ 0.00008138, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BUNNY v historii je $ 0.00011947, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0000771.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BUNNY se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -2.23% a za posledních 7 dní o -4.92%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu CashBunny (BUNNY)

$ 118.64K
$ 118.64K$ 118.64K

--
----

$ 128.42K
$ 128.42K$ 128.42K

1.50B
1.50B 1.50B

1,618,613,402.670985
1,618,613,402.670985 1,618,613,402.670985

Aktuální tržní kapitalizace CashBunny je $ 118.64K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu BUNNY je 1.50B, přičemž celková zásoba je 1618613402.670985. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 128.42K.

Historie cen v USD pro CashBunny (BUNNY)

Během dnešního dne byla změna ceny CashBunny na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny CashBunny na USD  $ 0.
Za posledních 60 dní byla změna ceny CashBunny na USD  $ 0.
Za posledních 90 dní byla změna ceny CashBunny na USD  $ 0.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0-2.23%
30 dní$ 0--
60 dní$ 0--
90 dní$ 0--

Co je CashBunny (BUNNY)

CashBunny (BUNNY) is a deflationary BEP-20 token on the BNB Smart Chain with a unique weekly raffle utility. Holders can enter raffles by spending BUNNY tokens, which are automatically burned, creating a sustainable deflationary mechanism.

With a transparent smart contract (verified on BscScan), a total supply of 1,619,045,902.67 and a planned burn of tokens, CashBunny aims to combine entertainment, community engagement, and value growth.

The project has an active community on Telegram and Twitter, and prizes are distributed transparently in BNB to raffle winners.

The mission is to bring gamified DeFi experiences while ensuring transparency, deflationary value, and continuous community-driven growth.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě.

Předpověď ceny CashBunny (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít CashBunny (BUNNY) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva CashBunny (BUNNY) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro CashBunny.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny CashBunny!

BUNNY na místní měny

Tokenomika pro CashBunny (BUNNY)

Pochopení tokenomiky CashBunny (BUNNY) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BUNNY hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně CashBunny (BUNNY)

Jakou hodnotu má dnes CashBunny (BUNNY)?
Aktuální cena BUNNY v USD je 0.00007934 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BUNNY v USD?
Aktuální cena BUNNY v USD je $ 0.00007934. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace CashBunny?
Tržní kapitalizace BUNNY je $ 118.64K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BUNNY v oběhu?
Objem BUNNY v oběhu je 1.50B USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BUNNY?
BUNNY dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.00011947 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BUNNY?
BUNNY dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0000771 USD.
Jaký je objem obchodování BUNNY?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BUNNY je -- USD.
Dosáhne BUNNY letos vyšší ceny?
BUNNY může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBUNNY, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 18:26:00 (UTC+8)

Prohlášení

