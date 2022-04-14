Tokenomika pro Carry (CRE)

Tokenomika pro Carry (CRE)

Zjistěte klíčové informace o Carry (CRE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Carry (CRE)

"Carry Protocol is a blockchain project that compensates consumers for sharing their data and receiving ads. Carry compensates individual consumers for 1. sharing their offline purchase data to build the most comprehensive offline purchase database, and 2. receiving ads from advertisers that use the Carry database to send targeted ads. Carry empowers consumers by giving them back the full control of their data and its monetization, and enables businesses to send targeted ads to the right consumers using the shared data. "

Oficiální webové stránky:
https://carryprotocol.io/
Bílá kniha:
https://carryprotocol.io/static/docs/Carry_protocol-white_paper%28ENG%29.pdf?cachebust=c6244b2a9aa1596623e53db3e1a83ca2

Carry (CRE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Carry (CRE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.80M
Celkový objem:
$ 10.00B
Objem v oběhu:
$ 10.00B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.80M
Historické maximum:
$ 0.084369
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0.0001802
Tokenomika Carry (CRE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Carry (CRE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CRE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CRE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CRE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCRE!

Předpověď ceny CRE

Chcete vědět, kam může CRE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CRE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

