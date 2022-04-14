Tokenomika pro Carlo Acutis (SAINT)
Informace o Carlo Acutis (SAINT)
Memecoin for the Patron Saint of the internet - Carlo Acutis.
We are respecting and spreading the image of the new saint.
We will create an AI for the saint which will talk as Carlo Acutis himself.
This should be an interesting next step for the project among other listings.
This is an important project. We are examining projects like Luce and their work in a religious context.
We will work on growing the message of Carlo.
Carlo Acutis (SAINT): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Carlo Acutis (SAINT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Carlo Acutis (SAINT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Carlo Acutis (SAINT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SAINT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SAINT, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SAINT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSAINT!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.