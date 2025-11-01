BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Carbon Emission Blockchain je 0.00603416 USD. Sledujte aktualizace cen CEB v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend CEB.

Více informací o CEB

Informace o ceně CEB

Co je to CEB

Oficiální webové stránky CEB

Tokenomika pro CEB

Předpověď cen CEB

Carbon Emission Blockchain Cena (CEB)

Aktuální cena 1 CEB na USD

$0.00603416
$0.00603416
0.00%1D
mexc
Graf aktuální ceny Carbon Emission Blockchain (CEB)
Informace o ceně Carbon Emission Blockchain (CEB) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0
$ 0
Nejnižší za 24 h
$ 0
$ 0
Nejvyšší za 24 h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 1.49
$ 1.49

$ 0.0060306
$ 0.0060306

--

--

-11.42%

-11.42%

Cena Carbon Emission Blockchain (CEB) v reálném čase je $0.00603416. Za posledních 24 hodin se CEB obchodoval v rozmezí od minima $ 0 do maxima $ 0, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena CEB v historii je $ 1.49, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.0060306.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena CEB se za poslední hodinu změnila o --, za 24 hodin o -- a za posledních 7 dní o -11.42%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Carbon Emission Blockchain (CEB)

$ 26.97K
$ 26.97K

--
----

$ 60.34K
$ 60.34K

4.47M
4.47M

10,000,000.0
10,000,000.0

Aktuální tržní kapitalizace Carbon Emission Blockchain je $ 26.97K, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí --. Objem v oběhu CEB je 4.47M, přičemž celková zásoba je 10000000.0. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 60.34K.

Historie cen v USD pro Carbon Emission Blockchain (CEB)

Během dnešního dne byla změna ceny Carbon Emission Blockchain na USD  $ 0.
Za posledních 30 dní byla změna ceny Carbon Emission Blockchain na USD  $ -0.0008426559.
Za posledních 60 dní byla změna ceny Carbon Emission Blockchain na USD  $ -0.0008417846.
Za posledních 90 dní byla změna ceny Carbon Emission Blockchain na USD  $ -0.000951235031790378.

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ 0--
30 dní$ -0.0008426559-13.96%
60 dní$ -0.0008417846-13.95%
90 dní$ -0.000951235031790378-13.61%

Co je Carbon Emission Blockchain (CEB)

The project aims to advance global carbon neutrality efforts by providing a reliable, efficient, and user-friendly platform for individuals and businesses to engage in carbon emission reduction actions. Through the adoption of clean energy and environmental technologies, the project promotes environmental conservation principles and encourages participants to focus more on environmental protection. By joining the platform, individuals and businesses can assess their carbon emissions, discover methods to reduce them, and take corresponding actions to lower their carbon footprint.

MEXC je přední kryptoměnová burza, které důvěřuje více než 10 milionů uživatelů po celém světě. Je známá jako burza s nejširším výběrem tokenů, nejrychlejšími listingy tokenů a nejnižšími poplatky za obchodování na trhu. Připojte se k MEXC a získejte špičkovou likviditu a nejkonkurenčnější poplatky na trhu!

Zdroj Carbon Emission Blockchain (CEB)

Oficiální webová stránka

Předpověď ceny Carbon Emission Blockchain (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Carbon Emission Blockchain (CEB) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Carbon Emission Blockchain (CEB) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Carbon Emission Blockchain.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Carbon Emission Blockchain!

CEB na místní měny

Tokenomika pro Carbon Emission Blockchain (CEB)

Pochopení tokenomiky Carbon Emission Blockchain (CEB) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu CEB hned teď!

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Carbon Emission Blockchain (CEB)

Jakou hodnotu má dnes Carbon Emission Blockchain (CEB)?
Aktuální cena CEB v USD je 0.00603416 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena CEB v USD?
Aktuální cena CEB v USD je $ 0.00603416. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Carbon Emission Blockchain?
Tržní kapitalizace CEB je $ 26.97K USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem CEB v oběhu?
Objem CEB v oběhu je 4.47M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) CEB?
CEB dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 1.49 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) CEB?
CEB dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.0060306 USD.
Jaký je objem obchodování CEB?
Aktuální 24hodinový objem obchodování CEB je -- USD.
Dosáhne CEB letos vyšší ceny?
CEB může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCEB, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Carbon Emission Blockchain (CEB)

Čas (UTC+8)TypInformace
11-01 15:13:00Novinky z odvětví
Říjnová měsíční svíčka Bitcoinu uzavřela s poklesem 3,69 %, což znamená třetí klesající říjen v historii
11-01 13:14:00Novinky z odvětví
Kryptotrh vykazuje mírné oteplení, všechny tři hlavní americké akciové indexy zaznamenávají nejméně šest po sobě jdoucích měsíčních růstů
10-31 18:37:21Novinky z odvětví
Index kryptoměnového strachu a chamtivosti je aktuálně na hodnotě 29, nálada na trhu zůstává ve "Strachu"
10-31 15:48:21Novinky z odvětví
Data: Maximální obchodní objem CEX na tomto kryptoměnovém býčím trhu je stále hluboko pod úrovní roku 2021
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

$110,026.98

$3,871.41

$0.02430

$185.77

$1.0004

