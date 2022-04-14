Tokenomika pro CAPPYBARA (CAPPY)

Tokenomika pro CAPPYBARA (CAPPY)

Zjistěte klíčové informace o CAPPYBARA (CAPPY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o CAPPYBARA (CAPPY)

Our project revolves around Cappybara and its cryptocurrency, $CAPPY, a unique and inspiring token. Cappybara embodies the serene and sociable nature of its namesake, the capybara—renowned for its calm demeanor and its ability to form friendships with everyone.

The vision behind $CAPPY is to promote a way of life rooted in peace, inclusivity, and love—values that reflect the essence of the capybara. Our mission is to foster a community that embraces harmony and kindness, empowering people to face challenges with a calm mindset and build bridges of friendship in a divided world.

Cappybara isn’t just a cryptocurrency; it’s a movement that represents global peace, connection, and shared happiness. With $CAPPY, we’re striving to spread the capybara spirit across the world, one token at a time.

Oficiální webové stránky:
https://cappybara.io/

CAPPYBARA (CAPPY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro CAPPYBARA (CAPPY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 56.55K
Celkový objem:
$ 1000.00M
Objem v oběhu:
$ 1000.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 56.55K
Historické maximum:
$ 0.00119758
Historické minimum:
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
Tokenomika CAPPYBARA (CAPPY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro CAPPYBARA (CAPPY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CAPPY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CAPPY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CAPPY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCAPPY!

Předpověď ceny CAPPY

Chcete vědět, kam může CAPPY zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CAPPY kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

