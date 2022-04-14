Tokenomika pro Camille (CAMILLE)

Tokenomika pro Camille (CAMILLE)

Zjistěte klíčové informace o Camille (CAMILLE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Camille (CAMILLE)

Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios.

Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to:

  • Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics.
  • LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”).
  • Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions.

In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders):

  • Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes.
  • DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services
  • Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context.
  • Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click

Oficiální webové stránky:
https://meetcamille.ai/meet-camille

Camille (CAMILLE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Camille (CAMILLE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M
Celkový objem:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Objem v oběhu:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M
Historické maximum:
$ 0.202958
$ 0.202958$ 0.202958
Historické minimum:
$ 0.056391
$ 0.056391$ 0.056391
Aktuální cena:
$ 0.086591
$ 0.086591$ 0.086591

Tokenomika Camille (CAMILLE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Camille (CAMILLE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CAMILLE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CAMILLE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CAMILLE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCAMILLE!

Předpověď ceny CAMILLE

Chcete vědět, kam může CAMILLE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CAMILLE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.