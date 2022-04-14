Tokenomika pro Camille (CAMILLE)
Informace o Camille (CAMILLE)
Camille is an AI agent built to simplify DeFi decisions, automatically detecting and analyzing a user’s positions across multiple DEXs and chains. Powered by Datai Network and real-time on-chain data, it delivers personalized yield strategies, from low-risk growth to short-term market plays. This AI Agent has real utility, and offers to its users a uniquely advanced way to access onchain data insights to help keep them informed and leveraging market analytics and dynamics to optimize their portfolios.
Function: In the First Version Current (V1) to be launched in March 2025, users will get access to:
- Portfolio Analysis: Gathers user pool data and compares performance against market metrics.
- LLM-Driven Recommendations: Evaluates pool trends (APY, IL, ROI) daily, assigning a recommendation score with insight tags (e.g., “Above Market Average,” “Most Volatile”).
- Automated Updates: Uses historical data snapshots to refine suggestions.
In the upcoming version (V2), users will be able to access (with earlier access for $CAMILLE holders):
- Advanced Pool Discovery: Beyond exact token pairs, Camille will find “similar” pools based on risk profiles and token attributes.
- DeFi Smart Wallet Tracking: for copy-trading services
- Customized Strategies: More nuanced approaches aligned with individual risk tolerance and broader market context.
- Trade Execution: Beyond optimizing portfolio and findings gem pools, users will be able to execute Camille’s recommendations in one click
Camille (CAMILLE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Camille (CAMILLE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Camille (CAMILLE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Camille (CAMILLE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CAMILLE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CAMILLE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CAMILLE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCAMILLE!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.